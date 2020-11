Não é o primeiro erro gritante de um guarda-redes este fim-de-semana. Contudo, este foi decisivo de forma negativa.

Depois de Lukas Hradecky no Arminia-Bayer Leverkusen de sábado, desta feita foi o guarda-redes do Dijon, Anthony Racioppi, na receção ao Lens, da 11.ª jornada da I Liga francesa.

O suíço de 21 anos recebeu um passe atrasado de um colega de equipa e teve tempo para – no mínimo – pontapear a bola para longe da grande área defensiva. Não o fez e, já pressionado por Kalimuendo, tentou uma finta, ficou sem espaço e ao tentar aliviar definitivamente a bola, rematou contra o jogador do Lens e a bola acabou no fundo da baliza.

Também este domingo, o Montpellier venceu o Estrasburgo por 4-3, com um golo do português Pedro Mendes.