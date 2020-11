Foi uma jornada vitoriosa e produtiva para o Rangers, antes da receção da próxima quinta-feira ao Benfica, para a Liga Europa. A equipa de Steven Gerrard goleou na receção ao Aberdeen por 4-0 este domingo e beneficiou do empate do Celtic ante o Hibernian (2-2) para aumentar a vantagem na liderança do campeonato escocês.

No estádio Ibrox, em jogo da 15.ª jornada, Ryan Kent (15m) e Kemar Roofe (29m) marcaram na primeira parte e, na segunda, Scott Arfield (49m) e James Tavernier, este de penálti (53m) completaram o resultado.

O Rangers somou a sétima vitória consecutiva no campeonato e tem agora 41 pontos em 15 jornadas disputadas. Tem 11 pontos de vantagem para o Celtic, segundo classificado que tem 30 pontos, mas menos dois jogos que o rival.