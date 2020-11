Numa fase em que se sabe que a hipótese de voltar ao FC Porto é real, Hulk continua a resolver jogos na Ásia. O internacional brasileiro fez o golo decisivo na vitória do Shanghai SIPG, de Vítor Pereira, na visita ao terreno dos sul-coreanos do Jeonbuk, equipa do treinador José Morais.



Com 1-1 no marcador, Hulk aproveitou uma falta cometida sobre Óscar e fechou de penálti o marcador, aos 82 minutos. Curiosamente, Óscar e Hulk iniciaram o jogo no banco de suplentes e foram lançados por Vítor Pereira na segunda parte, para serem decisivos.

Este resultado deixa os chineses do Shanghai com seis pontos no Grupo H da Liga dos Campeões da Ásia, lado a lado com os japoneses do Yokohama Marinos. O Jeonbuk e o Sidney FC têm apenas um ponto.

VÍDEO: o resumo do Jeonbuk-Shanghai