O melhor em campo do encontro entre o Arsenal Sarandí e o Gimnasia de La Plata foi... o eletricista. Sim, leu bem.

Pouco antes do apito inicial no jogo do campeonato da Argentina, um dos holofotes do estádio incendiou-se: perante isto, entrou em ação Luis Mangou. O eletricista do Arsenal conseguiu resolver o problema e a partida pôde reatar-se.

Ora, perante o empate e num jogo com poucas ocasiões, foi Mangou quem ficou com o prémio de melhor em campo, e com direito a participar na flash interview do canal TNT Sports.

«Há sempre algo para fazer. Hoje tocou-me a mim, no antepenúltimo jogo do Arsenal na primeira divisão. Oxalá consigamos voltar rápido [à primeira], mas pronto, há que aguentar o que aí vem e voltar a subir», disse o responsável que trabalha há 40 anos no clube de Sarandí.

«Por sorte, conseguiu-se resolver o problema. Viu-se bem o jogo, caso contrário teríamos ido para casa rapidamente. Não creio que tenha sido tanto pelo meu trabalho, mas há sempre algo que se pode fazer», acrescentou.