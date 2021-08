Dennis Rodman, cinco vezes campeão da NBA, celebrou em maio 60 anos de uma vida muito intensa, tanto dentro como fora dos campos.

E essa é uma idade que nem jogador, considerado um dos melhores defensores da história do jogo, acreditava que seria possível atingir, tendo em conta a intensidade com que viveu.

«Ainda me surpreende continuar vivo. Muita gente achava que eu estaria morto aos 40, 45, 50, 55… mas celebrei 60 anos e pensei: ‘wow! Ainda estou aqui’. Alguém tem uma mão no meu ombro e disse que ainda me falta muito para cumprir», afirmou, em declarações a um canal da Fox.