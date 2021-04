A beleza dos diretos em televisão é que, por mais que tudo esteja ensaiado e preparado, há sempre margem para imprevistos.

Foi o que aconteceu com o apresentador Jacson Damasceno, do canal brasileiro Band. Enquanto fazia a promoção da cobertura do Campeonato Nota Potiguar, o estadual do Rio Grande do Norte, quis mostrar a habilidade com bola.

«Que intimidade é essa, ein, papai?!», dizia ele. Só que a coisa correu mal e terminou em queda.

Mais importante do que não cair é saber levantar e o apresentador mostrou-se craque na resposta ao incidente nas redes sociais. Veja as imagens e a resposta de Jacson Damasceno abaixo: