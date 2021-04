Incrível o que aconteceu na partida entre Aquidauanense e o Águia Negra, do campeonato de Mato Grosso. A polícia entrou em campo e disparou balas de borracha, atingindo dois jogadores.



Mas vamos por partes.



Segundo as informações da rádio local, Avenida, as duas equipas envolveram-se numa discussão após uma substituição feita pelo Aquidauanense. Houve empurrões, troca de palavras entre jogadores e elementos do staff dos dois emblemas até a polícia militar entrar em campo.



As autoridades tentaram resolver o conflito e dispararam balas de borracha, acabando por atingir Rafael Xavier, médio do Águia Negra, segundo relata a mesma fonte. Na sequência do incidente, a Polícia deteve Virgulino, também jogador do Águia Negra.



De seguida, o árbitro decidiu dar o jogo por concluído por falta de segurança. No entanto, após conversar com os dois capitães, a equipa de arbitragem aceitou terminar o jogo. No final, venceu o Aquidauanense por 3-1.



Veja: