Chama-se Eduardo Pape e quem sabe se não entrará na história do futebol como o autor do golo mais rápido do Mundo.

O futebolista brasileiro de 14 anos precisou de apenas 2,18 segundos para inaugurar o marcador na vitória do Azuriz por 2-0 sobre a Chapecoense, em jogo a contar para o campeonato sul-brasileiro sub-14.

Os pouco mais de 2 segundos foram o tempo que a bola demorou a entrar na baliza desde o instante em que foi rematada diretamente do meio-campo.

O golo relâmpago de Eduardo Pape: