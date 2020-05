Cristiano Ronaldo surpreendeu os fãs e adeptos com um novo look. O internacional português juntou-se à moda do rabo de cavalo no cimo do cabelo e revelou como está o cabelo sem ser apanhado, deixando inúmeros seguidores de boca aberta.



«Aprovado?», questionado o jogador da Juventus na legenda da foto.



Pois bem, a Internet não perdoou e os internautas não pouparam na criação de «memes» alusivos à foto divulgada pelo português. Feitas com humor, há montagens para todo os gostos e feitios.



Veja os melhores «memes» na galeria associada ao artigo.