Roony Bardghji, avançado de apenas 17 anos, foi o herói do apuramento do Copenhaga para o play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.

O jovem futebolista sueco, o mais jovem de sempre a marcar na Liga dinamarquesa (16 anos e 13 dias), foi a jogo com o Sparta Praga já na segunda parte do prolongamento e coube-lhe a ele bater o pontapé decisivo no desempate da marca dos penáltis.

Roony, que tem nacionalidade sueca mas nasceu no Kuwait e tem pais sírios, mostrou a frieza habitual dos grandes craques nos momentos capitais e executou um exímio penálti à Panenka.

Ora veja: