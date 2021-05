Há alguns casos em que perder uma aposta até é um gosto, mesmo que isso implique uma mudança de visual.

Em abril, quando o Chelsea ia defrontar o FC Porto na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, Jorginho, jogador dos Blues, apostou com um jornalista brasileiro que, se fosse campeão europeu, haveria consequências para a barba de um e para o bigode de outro.

A aposta não foi esquecida e este sábado, no Estádio do Dragão, após o Chelsea ter conquistado a Liga dos Campeões, o repórter do TNT Sports Brasil apareceu na flash interview prevenido com uma máquina de barbear. Jorginho ficou sem a barba em direto, deixando só o bigode, e o jornalista ficou de cara limpa, ao perder o bigode. Veja as imagens no vídeo abaixo: