O Brasil qualificou-se para a final da Copa América com uma difícil vitória sobre o Peru (1-0) que ficou marcada por momentos de verdadeira magia entre Neymar e Lucas Paquetá.

O médio do Lyon e o avançado do Paris Sait-Germain deram um espetáculo à parte, com a colaboração de Casemiro, com passes do outro mundo, dribles estonteantes, túneis, passes de letra e um abuso de calcanhares, como pode ver no vídeo abaixo.

Acabou por ser Paquetá a resolver a difícil contenda com um golo solitário que permitiu ao escrete festejar com pagode no balneário.