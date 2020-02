A história de Agoney González é apenas o relato de mais uma promessa do futebol que acabou por não chegar onde muitos apontavam.

O jogador que fez a formação no Real Madrid e que, em 2015, aos 20 anos, se transferiu dos merengues para o Borussia Dortmund – chegou ao mesmo tempo que Weigl, agora no Benfica – foi assolado por várias lesões e assume que pensou deixar os relvados e dedicar-se… à pesca.

«No meu último ano no Real Madrid cheguei a treinar com a equipa principal, estive para me estrear na Taça do Rei, mas lesionei-me. Depois surgiu a proposta do Borussia Dortmund e não hesitei, mas rompi os ligamentos do joelho duas vezes e perdi a época toda», começa por recordar, em declarações ao jornal Marca, assumindo o desânimo.

«Pensei deixar o futebol. E como sempre gostei do mar, a primeira coisa em que pensei foi meter-me num barco e sair para uma campanha de três ou quatro meses no mar», continua.

O porto seguro de Agoney González, porém, surgiria no clube da terra, que disputava as divisões regionais.

O salto foi grande para um jogador que em 2014 defrontou o Benfica nas meias-finais da Youth League, mas Agoney recuperou mesmo o gosto pelo futebol e tem subido alguns patamares, mas que continua longe daquilo que prometeu em tempos.

Agoney leva 13 golos pelo Tenisca, do quarto escalão do futebol espanhol, mas mostra que o talento continua intacto, como mostra um golo que marcou no último fim de semana.