Donald Trump, antigo presidente dos Estados Unidos, vai comentar, no próximo sábado, dia 11 de setembro, um combate de boxe entre o veterano Evander Holyfield, de 58 anos, e o brasileiro Vítor Belfort, de 44 anos, no mesmo dia em que passam vinte anos sobre o atentado às Torres Gémeas que acabou por mudar o mundo.

Trump sempre teve uma forte ligação ao pugilismo e ao longo dos anos promoveu vários combates de boxe, a maioria realizados no casino de que era proprietário, em Altantic City.

«Adoro grandes lutadores e grandes combates. Estou ansioso para ver ambos na noite desse sábado e dividir meus pensamentos ao lado do ringue. Vocês não vão querer perder esse evento especial», destacou o antigo presidente na promoção do evento que vai ser transmitido em formato pay per view no serviço de streaming da plataforma FITE.TV.

