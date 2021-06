O grupo F do Euro 2020, conhecido como «grupo da morte», já não tem representantes em prova. Após a eliminação da Alemanha, na última terça-feira, o selecionador da Hungria decidiu fazer uma pequena provocação aos seus adversários na primeira fase do torneio.



«Vemo-nos na praia», escreveu Marco Rossi na legenda a uma montagem em que este surge acompanhado por Neuer, Mbappé e Ronaldo na praia.



Refira-se que a seleção magiar não superou a fase de grupos enquanto as restantes seleções caíram todas nos oitavos de final.