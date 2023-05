Os carros de Fórmula 1 atingem velocidades superiores a 300 km/h, mas, pelos vistos, há quem consiga olhar para um ecrã gigante enquanto corre um Grande Prémio.

É o caso de Fernando Alonso, claro.

Terceiro classificado no Grande Prémio de Miami, o piloto da Aston Martin teve uma segunda parte da corrida tranquila, sem nenhum adversário perto – tanto à frente, como atrás.

Vai daí, o espanhol foi metendo o olho no que se estava a passar em outras partes do circuito, através de um dos ecrãs gigantes que estavam no espaço.

Alonso viu uma ultrapassagem do colega de equipa Lance Stroll e falou imediatamente com o seu engenheiro sobre isso. «Em que posição está o Lance? Grande manobra na curva um», disse.

Ora, no final do GP de Miami, Fernando Alonso explicou como é que conseguiu ver esse momento. «Adiei bastante a primeira paragem [nas boxes] e tive muito ritmo, não tinha ninguém nem à frente nem atrás. Então pus-me a ver a televisão para ver onde estava o Stroll», afirmou, citado pela Marca.