Era apenas um treino livre, mas nem por isso deixou de ter tensão, e muita.

Na sessão de treino da Fórmula 3 em Melbourne, para o Grande Prémio da Austrália, Nikola Tsolov, piloto búlgaro da ART, protagonizou um comportamento desportivo que lhe valeu uma penalização de três lugares na grelha de partida.

Tsolov não gostou do comportamento de Alex Dunne, irlandês da MP Motorsport que zizagueou o monolugar à frente do adversário. Sem meias medidas, Tsolov decidiu responder e... atirou-se para cima do carro de Dunne, que acabou por embater no muro.

Ora veja: