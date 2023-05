O golfista Emiliano Grillo conquistou a sua segunda vitória da carreira no circuito de golfe PGA Tour no domingo, no Charles Schwab Challenge, Texas, numa decisão que teve cenas bizarras pelo meio, com uma bola a correr mais de cinco minutos na água até parar.

Depois de uma das suas pancadas no torneio, Grillo viu a bola entrar num riacho, o que deixou o argentino, assim como os restantes presentes e também os operadores de câmara a testemunhar, expectantes, quando e onde é que a bola iria parar.

Ao fim de mais de cinco minutos e mais de 100 jardas, a bola parou na água, contra uma rocha.

Por fim, Grillo acabou com a vitória, superando Adam Schenk.