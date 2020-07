A noite de terça-feira foi de emoções fortes no Championship, em particular para o Barnsley, que alcançou a permanência três minutos para lá dos 90.

O Leeds, já campeão, estava arredado da luta em que entravam Brentford e WBA. Separados por dois pontos, só a vitória interessava aos dois emblemas. A equipa de Matheus, apesar de só depender de si, empatou com o QPR a uma bola.

No outro jogo da disputa pelo acesso à Premier League, o Brentford defrontava o Barnsley, último classificado, para o que na teoria seria um pró-forma.

Com o WBA empatado, o Brentford precisava dos três pontos e estaria na próxima temporada a disputar a Premier League. Com o empate, o Barnsley descia de divisão.

Acontece que os momentos mágicos do futebol não estão só reservados para quem vence, ou consegue promoções, mas também para quem consegue salvar-se ao soar do gongo. Foi o caso do Barnsley.

No meio da anarquia tática que foram os minutos finais do encontro (afinal a ambas as equipas só a vitória interessava), o Barnsley conseguiu marcar um golo no terceiro minuto dos cinco de compensação dados pelo árbitro. A equipa até estava dependente dos resultados do Wigan (empate frente ao Fulham), e do Charlton (derrota por 4-0 frente ao Leeds), mas acabou a celebrar, e de que maneira, uma permanência que parecia inatingível há umas semanas.

Os jogadores sentiram o momento e festejaram assim: