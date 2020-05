Muitos golos, poucas palavras. Assim é Haaland, o prodígio norueguês do Borussia Dortmund.



Após marcar na goleada da equipa de Favre no dérbi do Ruhr frente ao Schalke 04, o jovem avançado voltou a protagonizar uma flash interview relâmpago e disse apenas... 11 palavras em 26 segundos.



Delicie-se com esta entrevista: