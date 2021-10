O jogo entre a Albânia e a Polónia de qualificação para o Mundial 2022 ficou marcado por cenas muito feias protagonizadas pelos adeptos albaneses.

Nos instantes após Swiderski inaugurar o marcador, aos 78m, os adeptos da equipa da casa arremessaram dezenas de garrafas na direção dos jogadores polacos, que celebravam junto à linha de fundo.

Após esses atos – que já se tinham registado noutros momentos da partida – os jogadores da seleção orientada por Paulo Sousa abandonaram o relvado e o jogo foi suspenso, tendo sido retomado mais tarde, após carga policial na bancada onde ocorreram as agressões.

A Polónia acabou por vencer a partida por 1-0, mas a partida ficou marcada pelos incidentes que se seguiram ao golo polaco, que pode ver em detalhe na galeria associada a este artigo.

No outro jogo do grupo, a Inglaterra desperdiçou a possibilidade de garantir já uma das duas primeiras posições, ao ceder empate 1-1 caseiro com a Hungria, que só por milagre chegaria ao segundo posto.

Os vice-campeões da Europa viram-se em desvantagem aos 24 minutos, em penálti convertido pelo médio Roland Sallai, depois de desnecessário jogo perigoso, no limite da área, do lateral esquerdo Luke Shaw.

O defesa John Stones empatou aos 37 minutos.

A Inglaterra lidera com 20 pontos, mais três do que a Polónia, com 17, enquanto a Albânia tem 15 e a Hungria 11. Nos últimos dois jogos, os ingleses recebem Albânia e jogam em São Marino.