Embora já tenha sido visto na Catalunha, Sergio Aguero ainda não foi oficialmente apresentado como reforço do Barcelona.



No entanto, a televisão oficial do clube já tinha hora para transmitir a cerimónia de apresentação do internacional argentino e revelou-a na sua programação: seria às 18h15 (conforme pode ver na imagem do artigo). Rapidamente o erro se tornou viral nas redes sociais e a programação foi alterada.



Aguero, recorde-se, é um jogador livre, depois de ter deixado o Manchester City ao final de dez anos, e vai regressar a Espanha, onde já representou o At. Madrid.