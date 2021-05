Kun Aguero já está em Barcelona. O avançado argentino foi apanhado pela Deportes Cuatro a sair do hotel, logo bem cedo, num carro que, um pouco mais tarde, chegou à clínica Creu Blanca, onde habitualmente os reforços do clube fazem os exames médicos.

O jogador está por isso muito perto de se tornar reforço do Barcelona, o que deve tornar-se oficial nas próximas horas. Aguero, recorde-se, é um jogador livre, depois de ter acabado contrato com o Manchester City, e vai regressar a Espanha, onde já representou o At. Madrid.