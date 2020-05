A Universidade de Kentucky despediu quatro treinadores da equipa de cheerleaders por permitir praxes com álcool e nudismo em público.



A decisão foi tomada depois de uma investigação que durou três meses, na qual foram interrogadas 60 pessoas relacionadas com a equipa de cheerleaders. Ficou provado que as praxes consistiam em lançar as jovens ao ar em topless ou em fazer viagens sem roupa interior.



«Lamentavelmente, a integridade do programa ficou comprometida pelo comportamento inapropriado de alguns membros da equipa em viagens fora do campus e pela supervisão pouco rigorosa por parte dos treinadores e assessores do programa», refere a Universidade do Kentucky.



Jomo Thompson, Ben Head, Spencer Clan e Kelsey LaCroix foram os técnicos despedidos na sequência deste escândalo.