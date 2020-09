Se não é inédito, andará lá perto.

O Al Hilal, antiga equipa de Jorge Jesus, joga esta quarta-feira frente ao Shabab Al-Ahli Dubai, em jogo da Liga dos Campeões asiática, com o plantel muito desfalcado devido à covid-19 – vários casos positivos.

A razia é de tal maneira grande que o técnico da formação saudita, Razvan Lucescu, apenas convocou 11 jogadores para a partida. O problema maior? Três deles são guarda-redes.

Andre Carrillo, também ele antigo jogador do Benfica, faz parte da convocatória e vai a jogo, seguramente. Resta saber se Lucescu opta por colocar 11 jogadores em campo com dois guarda-redes a jogar fora de posição, ou por outra solução.

Apesar da situação crítica, o Al Hilal já tem o apuramento para a próxima fase garantido.

📋 #AlHilal squad for today’s match against “Shabab AlAhli Dubai” at #ACL2020 ⚽️ #HILvSAH that included 8 players and 3 goalkeepers .. pic.twitter.com/tgTGhtfx6L