O vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, é o décimo segundo caso positivo de covid-19 confirmado no clube. O dirigente do emblema brasileiro regressou ao Brasil, esta quarta-feira, vindo do Equador, onde a equipa jogou frente ao Barcelona SC.

Segundo o Globo Esporte, Marcos Braz fez alguns exames à chegada ao Brasil que confirmaram a presença do vírus no organismo há cerca de uma semana e foi colocado em quarentena.

À chegada ao aeroporto, no Rio de Janeiro, também os jogadores do Flamengo foram testados. Além do vice-presidente, o Mengão tem nove jogadores, um médico e um adjunto infetados com covid-19.