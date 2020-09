O defesa do Milan, Léo Duarte, testou positivo à covid-19 e foi colocado em quarentena. Todos os restantes jogadores e staff, o que naturalmente inclui o português Rafael Leão, tiveram resultados negativos, confirmaram os rossoneri.

«De acordo com os protocolos atuais, todo o grupo será testado novamente antes da partida de amanhã contra Bodø/Glimt e seguirá as medidas preventivas recomendadas pelas autoridades de saúde pública locais», pode ler-se no comunicado no site oficial do clube.

O Milan recebe os noruegueses do Bodø/Glimt, esta quinta-feira, em jogo a contar para a terceira pré-eliminatória da Liga Europa.