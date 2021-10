Borja Garcés está em maus lençóis. O jogador do Leganés decidiu faltar ao encontro frente ao Tenerife, partida frente a um adversário direto, para marcar presença no casamento do irmão em Melilla.



Segundo a imprensa espanhola, os responsáveis do emblema madrileno deram autorização ao avançado para ir apenas assistir à cerimónia religiosa, contrariando a decisão do técnico. A versão apresentada por Asier Garitano, após o jogo que o Leganés perdeu por 2-1, é diferente.



«Eu explico muito bem o tema do Borja. Há dois dias pediu-me autorização para assistir ao casamento do irmão. Não lhe dei autorização porque tínhamos treino. Sei que também fez esse pedido ao clube e o clube respondeu-lhe que não podia ir. Sem autorização do clube e do treinador, o Borja faltou ao treino e foi ao casamento em Melilla. Isso parece-me uma aberração», referiu, em conferência de imprensa.



Para Garitano o percurso de Garcés no clube terminou. «Enquanto aqui estiver aqui, esse rapaz não volta a vestir a camisola do Leganés», referiu.



No entanto, fontes próximas do atleta, citadas pela imprensa espanhola, referem que Garcés poderia regressar a tempo do jogo, mas que acabou por ficar em Melilla depois de saber que não tinha sido convocado.



O jogador de 22 anos está no Leganés, 20.º classificado da II Liga espanhola, cedido pelo Atlético de Madrid.