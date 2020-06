O Liverpool celebrou a conquista da Premier League na passada quinta-feira, 30 anos após a última conquista.



Rapidamente começaram a surgir vários memes com Jurgen Klopp, sendo que os três primeiros foram feitos pelo designer gráfico, Emilio Sansolini. O alemão surge associado ao logótipo do campeonato inglês, ao troféu do campeão e ao símbolo dos «reds»



Pelo contrário, alguns dos memes que foram usados durante anos pelos internautas perderam a validade.



Veja a galeria associada.