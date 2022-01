À partida, um duelo entre duas equipas do terceiro escalão de Inglaterra não seria notícia fora de Terras de Sua Majestade.

Mas este Gillingham-Oxford United tem potencial para dar a volta ao Mundo. Tudo por causa de um tal de Cameron Brannagan. O médio do Oxford United contribuiu para a goleada dos de Oxford por 7-2 com quatro golos, todos na marcação de grandes penalidades: aos 12, aos 48, aos 55 e aos 83 minutos.

DR: Darrell Fisher e Steve Edmunds, Oxford United

Tratou-se do primeiro póquer da carreira de Brannagan e, também, do primeiro jogo fora de casa para o campeonato no qual o Oxford United marcou pelo menos sete golos.