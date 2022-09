O jogo entre o Fortaleza e o Botafogo ficou marcado por um lance insólito a envolver o ex-Benfica Marçal e que deixou Luís Castro à beira de um ataque de nervos. Nem mesmo o narrador aguentou perante o excesso de zelo de Roman Abatti Abel.



O lateral-esquerdo preparava-se para bater um pontapé de canto quando o árbitro da partida corrigiu a à posição onde a bola estava dentro do círculo. Inicialmente, o juiz do encontro indicou a Marçal onde esteve tinha de colocar a bola.



Ora, o defesa voltou a mexer na bola e o árbitro mostrou-lhe o cartão amarelo. Quem não gostou da decisão de Ramon Abatti Abel foi Luís Castro que protestou de forma veemente. De seguida, Marçal ainda brincou com a situação e mexeu a bola de sítio.



Até o narrador da Globo, canal que transmitiu o jogo, perdeu a paciência com o árbitro: «Que cara chato», disse Luís Roberto.



Certo é que o lance terminou em golo do Botafogo, equipa que venceu no Castelão por 3-1. Veja: