O nome é de craque! Saviola Mourinho Simons (sim, leu bem) assinou contrato profissional com o AZ Alkmaar, informou o clube.



O lateral-direito, de 16 anos, fica assim ligado ao emblema neerlandês até 2027. Primo de Xavi Simons, o jovem jogador tornou-se viral pelo nome incomum.



«Estou muito feliz. Este contrato é um prémio por todo o trabalho duro e um passo na direção do profissionalismo. O meu objetivo é estrear-me pela equipa B do AZ iniciamente e depois conseguir um lugar na equipa principal», referiu, aos meios do clube.



Saviola Mourinho Simons, um nome a não esquecer.