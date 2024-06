Os habitantes de Málaga deslocaram-se em peso, na última madrugada, ao aeroporto da cidade para receber a equipa que, horas, antes garantiu o regresso ao segundo escalão do futebol espanhol, depois de uma eliminatória imprópria para cardíacos, diante dos catalães do Nástic, decidida com um golo aos 124 minutos, no último suspiro do prolongamento.

A equipa aterrou em Málaga por volta das cinco da manhã e, à sua espera, estavam já milhares de adeptos que entupiram todos os acessos ao aeroporto, para festejarem com a equipa. Uma receção apoteótica no arranque de uma festa que vai, agora, prosseguir ao longo deste domingo, até a equipa ser recebida na câmara da cidade.

El @MalagaCF ya ha aterrizado… y la imagen en el aeropuerto es histórica pic.twitter.com/RyFFysxatx — La Opinión Deportes (@LOMA_Deportes) June 23, 2024

O Málaga tinha partido para a Catalunha com uma curta vantagem de 2-1, mas permitiu que o adversário marcasse um golo que levou o duelo para prolongamento. Aos 105 minutos, o Nástic, apesar de reduzido a dez, vencia por 2-0, mas os visitantes ainda foram a tempo de empatar o jogo, com o tal golo aos 124 minutos.

Confirmada a promoção ao segundo escalão, começou desde logo a romaria para o aeroporto, com os adeptos a concentrarem-se ao longo da noite, para uma apoteótica receção aos heróis.

A festa prossegue este domingo, com a equipa a sair do Estádio La Rosaleda para depois passar pelos principais pontos da cidade num autocarro panorâmico, até chegar à Câmara de Málaga, para mais uma homenagem.