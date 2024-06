O regresso de um histórico!

Graças a um golo na última jogada do prolongamento, o Málaga garantiu, este sábado, a subida à segunda divisão espanhola.

Depois da vitória por 2-1 em La Rosaleda, o Málaga deslocou-se ao reduto do Gimnàstic em busca de segurar a vantagem na final do play-off de subida. Aos 63 minutos, a equipa da casa ficou com dez jogadores, mas conseguiu empatar a eliminatória, que seguiu para prolongamento.

No tempo extra, Gorka Santamaria (93m) aumentou a vantagem do Gimnàstic, mas depois veio acima a alma do Málaga.

Dioni, aos 108 minutos, reduziu e, já em tempo de descontos, Antoñito (120+1m), de apenas 17 anos, apontou o golo que valeu a promoção.