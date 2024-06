Depois de uma série de nove jogos sem perder, o Botafogo, comandado pelo português Artur Jorge, perdeu este sábado, por 2-1, na visita ao Criciúma, na 11.ª jornada do Brasileirão.

A equipa do Rio de Janeiro ficou em desvantagem logo aos 10 minutos, graças ao golo de Gustavo Barreto.

Ao intervalo, Artur Jorge fez três substituições e o Botafogo reagiu, tendo chegado à igualdade aos 55 minutos, por Lucas Halter.

Contudo, a equipa da casa, que contou com Tobias Figueiredo a titular, garantiu o triunfo ao cair do pano, com o golo de Arthur Caike (84m).

O Botafogo continua na segunda posição, com 20 pontos, mas pode perder o lugar no pódio nesta ronda. Com os mesmos pontos, está o Palmeiras, de Abel Ferreira, enquanto o líder é o Flamengo (21 pontos).

