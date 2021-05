A jogada que deu o 2-0 ao Borussia Dortmund no jogo da final da Taça da Alemanha diante do Leipzig está a correr o Mundo.

Tudo pela forma como Erling Haaland levou a melhor sobre Dayot Upamecano. Num duelo entre dois dos jogadores mais promissores da nova geração, o avançado norueguês levou fisicamente a melhor e «obrigou» o futuro reforço do Bayern Munique a assistir à finalização... sentado e a deslizar no relvado.

Haaland fez a diagonal para a direita, mas acabou, contra as expectativas, por finalizar com o pé esquerdo, o que terá contribuído, a par do contacto físico que parece existir, para desequilibrar o defesa do Leipzig.

Recorde-se que o Borussia Dortmund venceu o jogo por 4-1.

Veja a definição do goleador do Borussia Dortmund: