No verão de 2020, Juan Carlos Unzué foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica e abandonou os bancos. Não perdeu, porém, a paixão pelo futebol e continua a seguir o 'seu' Osasuna.



Natural de Pamplona, o treinador de 54 anos visitou a cidade desportiva do clube da sua terra e deu uma pequena palestra ao plantel rojo.



«A primeira coisa que pensei foi: 'Como vou desperdiçar a oportunidade de falar com os futebolistas do clube da minha terra? Da equipa que me deu a possibilidade de crescer e de me tornar futebolista. Além disso, tive o privilégio de inaugurar estas instalações», começou por dizer.



Unuzé falou ainda da sua chegada ao Osasuna com idade juvenil e do percurso como guarda-redes (1986-2003) e depois sobre a sua doença.



«Não quero transmitir uma sensação de tristeza, bem pelo contrário. Tenho uma doença muito f*****, sem cura, mas há muitíssimos motivos para desfrurar da vida. É isso que quero transmitir. São experiências próprias: se têm um problema importante que não são capazes de solucionar, procurem ajuda. Todos temos alguém de confiança a quem algum momento podemos recorrer. Se não te queixas, como podes ser ajudado? Sofri disso em alguns momentos. Façam-no sempre que precisem! Não tenham problemas em mostrar debilidades. Às vezes o companheiro que está ao nosso lado, também tem um problema. Muitas vezes não conhecemos quem está ao nosso lado», disse.



«Sejam valentes e atrevidos. Dá-me tranquilidade olhar para trás e perceber que consegui os meus objetivos. Isso dá-me tranquilidade para enfrentar esta doença. Estamos mais tranquilos quando olhamos para trás e percebemos que tentámos. O pedido que vos tenha a fazer é este: quando surgir uma derrota, um dia mau, lembre-se de mim. Lembrem-se deste gajo que há quatro dias estava a jogar como vocês, que há dois dias fazia parte de uma equipa técnica e que hoje está numa cadeira de rodas. Pensem que são privilegiados por terem saúde e trabalharem em algo que gostam. Quando estiverem f******, lembrem-se do gajo que está aqui em cadeira de rodas. Desejo que desfrutem do treino como se fosse o último e que amanhã [hoje] o plano corra bem e que esse mesmo plano se traduza em pontos», concluiu, recolhendo imensos aplausos do grupo de trabalho do Osasuna.



A palestra de Unzué parece ter sortido efeito e este domingo, o Osasuna venceu, fora de portas, o Villarreal por 2-1 com golos de Torro e de Ezequiel Ávila.