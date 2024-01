A vitória do Portsmouth no campo do Port Vale (1-0), no terceiro escalão do futebol inglês, ficou marcada por uma invasão de campo, com um adepto da casa a perseguir o árbitro depois deste ter assinalado um penálti a favor dos visitantes.

Um penálti assinalado aos 88 minutos ainda com o resultado em 0-0 não é fácil de digerir. Este adepto tentou pedir justificações ao árbitro Craig Hicks e, para isso, saltou da bancada, entrou no relvado, mas teve de correr quase meio-campo e já não teve fôlego para alcançar o juiz que, em melhor forma, refugiou-se na zona técnica, por trás do quarto árbitro.

A vitória permite ao Portsmouth solidificar o primeiro lugar na League One, enquanto o Port Vale continua apenas com seis pontos acimada da zona de despromoção.

A liga inglesa (EFL) já veio a público condenar o incidente registado, tal como o próprio Port Vale que recordou aos adeptos que a entrada no terreno de jogo «é crime».

Veja as imagens: