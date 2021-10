O jogo entre o Retrô FC e o Bahia, para a Copa Brasileirinho de sub14, acabou mal. Acabou com o árbitro da partida, Hélio José dos Santos, a tecer um comentário reprovável para cima de um de um jogador da equipa da casa.



«Volta para o Nordeste!», parece ser a frase que fez estalar a polémica - mais uma - no futebol brasileiro. O Retrô trouxe as imagens para as redes sociais e pede uma punição séria para o juiz da partida.



VÍDEO: