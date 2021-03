No jogo jogo da II liga do Vietname entre o Can Tho Capital e o Cong An Nhan Dan, o guarda-redes da primeira equipa cometeu uma grande penalidade já bem perto do tempo de compensação. A existência da falta foi inequívoca, mas parece (pela reação posterior) ter gerado um sentimento de revolta no prevaricador, que lá conseguiu salvar a face.

Travou o penálti, segurou o empate e depois de a bola sair pela linha de fundo foi a correr na direção do árbitro e celebrou aos pés dele como se de um golo se tratasse. Os colegas ainda tentaram segurá-lo... mas nada feito.

A brincadeira poderia ter dado para o torto, já que o mesmo guarda-redes havia recebido a cartolinha amarela pelo penálti cometido e arriscou a expulsão.

Veja o momento: