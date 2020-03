Chama-se Eez Eldin Bahder e é a prova viva de que há sonhos que, por mais inverosímeis que sejam, podem tornar-se realidade.

Aos 75 anos, tornou-se no futebolista profissional mais velho do mundo e, como se não bastasse, marcou (de penálti) no jogo da estreia pelo 6 de Outubro, uma equipa do terceiro escalão do Egito.

Eez Eldin Bahder tem seis netos e bateu um registo até agora pertencente a Isaak Hayik, guarda-redes de 73 anos que em abril de 2919 alinhou por uma equipa de Israel.

Bahder começou a jogar futebol nas ruas do Cairo com seis anos: nunca passou do amadorismo e o destino levou para trabalhos nos ramos da construção civil e da agricultura. Agora, quase seis décadas após os primeiros pontapés numa bola, foi aceite no plantel do 6 de Outubro: em fevereiro, a Reuters deu a conhecer a história dele e noticiou que estava a preparar-se criteriosamente para a estreia nos relvados, não só nos treinos com os companheiros de equipa, mas também com a ajuda de um personal trainer em casa.

O futebolista mais velho de sempre, que até jogou com uma lesão, ainda só não tem o nome inscrito no Guinness World Records porque para isso precisa de cumprir 90 minutos em dois jogos, algo que deverá estar para breve.