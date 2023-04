Grande festa dos adeptos do Coventry nas bancadas do Ewood Park, na quarta-feira à noite, depois do guarda-redes Bem Wilson ter subido à área contrária para marcar o golo do empate 1-1 diante do rival Blackburn Rover já em período de compensação.

Além da rivalidade latente entre os dois clubes ingleses, o contexto do jogo e a classificação do competitivo Championship explicam o dramatismo que se viveu nas bancadas nos últimos instantes do jogo. Os dois rivais estavam separados por apenas um ponto na luta pelo sexto lugar, o último que dá acesso ao play-off de promoção.

Os Rovers venciam por 1-0 já para lá do minuto 90, resultado que lhes permitiria aumentar o fosso para o rival para quatro pontos. Já estávamos no quinto minuto de compensação quando, num canto favorável ao Coventry, Ben Wilson subiu à área contrária e marcou o golo do empate, para gáudio dos adeptos visitantes.

Com o empate arrancado no último fôlego do jogo, os dois emblemas continuam separados por apenas um ponto na luta pela última vaga de play-off.

Veja como é que os adeptos do Coventry reagiram ao golo de Ben Wilson: