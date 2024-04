Camavinga e Vinicius aproveitaram a folga proporcionada pela final da Taça do Rei entre Maiorca e Athletic Bilbao para irem jantar ao Dubai. As imagens da refeição entre os dois jogadores do Real Madrid tornaram-se virais nas redes sociais.

Os dois jogadores merengues aparecem num restaurante de luxo, rodeados de aquários com peixes, mas o melhor momento é mesmo a reação do avançado brasileiro quando o empregado do restaurante lhe serve a vela que estava ainda acesa sobre a mesa.

Ora veja: