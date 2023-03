Os jogadores do Ypiranga ficaram trancados a cadeado ao intervalo do jogo com o Grémio, relativo à primeira mão da meia-final do Campeonato Gaúcho, mas conseguiram libertar-se com o recurso a um pé de cabra e acabaram por virar o resultado com dois golos na segunda parte.

Quando se preparavam para regressar ao relvado, depois de uma primeira parte em que o Grémio ganhou vantagem (1-0), os jogadores do Ypiranga foram surpreendidos por um portão de ferro fechado a cadeado que os impedia de voltar ao jogo.

Com a ajuda de um funcionário, o guarda-redes Edson acabou por partir o cadeado e, apesar do significativo atraso, a equipa regressou ao jogo e acabou mesmo por vencer por 2-1, com dois golos de Erick.

Os dirigentes do Ypiranga acusam agora a Federação Gaúcha de ter tido a iniciativa de colocar o cadeado ao intervalo do jogo, num caso que promete ainda dar que falar.

A verdade é que o Ypiranga parte em vantagem para o segundo jogo com o Grémio que está marcado para o próximo sábado.

Veja as imagens do inusitado incidente: