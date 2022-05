Paul Pogba revelou uma forma estranha de trabalhar os gémeos num vídeo publicado no instagram. O internacional francês do Manchester United aparece no ginásio a fazer uma estranha dança, ao som de uma música tribal, com um elástico a prender-lhes os pés.

Na sequência do mesmo vídeo, o médio também mostra uma pontaria apurada com os pés, colocando uma bola num cesto de basquetebol, a longa distância, mas apenas à segunda tentativa.

Ora veja: