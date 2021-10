Clement Thouser passou de um momento de alegria, para outro de dor e frustração em poucos segundos no final do eletrizante embate entre a França e a Bélgica na Liga das Nações.

Aconteceu no final do épico jogo, em que a França, depois de ter estado a perder por 2-0, acabou por vencer por 3-2. Com a bancada onde estavam os adeptos franceses em euforia, os jogadores da seleção gaulesa aproximaram-se para agradecer o apoio. Foi nessa altura que Jules Koundé reparou num adepto em destaque com um cartaz onde se lia: «Jules, dá-me a tua camisola».

O jogador do Sevilha aproximou-se da bancada, tirou a camisola e ofereceu ao feliz adepto. O pior aconteceu a seguir. Logo no momento em que recebeu a valiosa recompensa, Clement Thouser viu-se rodeado de adeptos, foi agredido por várias pessoas e acabou por perder a tão apetecida camisola.

A história foi, depois, contada, na primeira pessoa, nas redes sociais. «Estive no jogo entre a França e a Bélgica em Turim, Koundé deu-me a sua camisola e, nesse momento, fui assaltado e roubaram-ma», conta Clement no Twitter.

Clement ainda resistiu ao primeiro ataque, mas acabou mesmo por perder a camisola. «Dois amigos do primeiro agressor vieram atacar-me para levarem a camisola. Um adepto tentou ajudar-me, mas foi um amigo do agressor que a acabou por levar. Ainda resisti quatro contra um até que usaram a violência física. Morderam-me violentamente a mão e recebi murros, até que acabei por ceder», conta ainda Clement.

Os agressores também acabaram por publicar uma fotografia nas redes sociais com o «troféu» roubado, o que permitiu a Clement apresentar uma denuncia junto da polícia italiana. O caso está agora em investigação.

Jules Koundé também soube da história e já anunciou que tem uma nova camisola para entregar a Clement no final do jogo deste domingo com a Espanha.

O momento em que Clement Thouser perdeu a camisola de Jules Koundé: