Çalhanoglu marcou de canto direto na vitória do Inter em Roma e Juan Cuadrado não quis ficar atrás. O internacional colombiano repetiu o que o turco fez no último sábado e marcou de canto direto no jogo da Juventus contra o Génova.



O jogador da Vecchia Signora marcou um golo olímpico com a bola a bater ainda na trave antes de entrar na baliza de Sirigu.



Veja o lance: