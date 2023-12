A UEFA anunciou que abriu uma investigação para apurar a origem dos estranhos sons, alegadamente provenientes de um filme pornográfico, que foram ouvidos no decorrer do sorteio da fase final do Euro2024, mas há um youtuber que já veio a público assumir a «façanha» que já tinha experimentado na transmissão de um jogo da Taça de Inglaterra em janeiro.

O comediante youtuber Dan Jarvis assume que foi o autor da «partida», num vídeo publicado nas redes sociais em que se vê Jarvis a assistir à emissão em direto do sorteio realizado em Hamburgo e, com um telefone na mão, a anunciar que vai fazer uma «grande partida».

Nas imagens do sorteio é possível ver os antigos jogadores David Silva e Brian Laudrup, no papel de apresentadores, perplexos com o que estavam a ouvir, depois de Dan Jarvis ter acionado uma aplicação no telemóvel, aparentemente com acesso direto ao som da emissão do sorteio.

«Ouviram isto? Isto fomos nós. Conseguimos entrar, metemos o nosso telefone ali, metemos barulhos sexuais no sorteio do Euro2024», anuncia Jarvis em êxtase.

A verdade é que Dan Jarvis já tinha reclamado uma interferência similar noutra transmissão em direto, neste caso, no início do presente ano, quando Gary Linecker comentava um jogo da Taça de Inglaterra entre o Liverpool e o Wolverhampton.

Vejas o vídeo publicado por Jarvis: