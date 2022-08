INACREDITÁVEL!

É desta forma que pode resumir-se o que aconteceu nos minutos finais do Borussia Dortmund-Werder Bremen. Aos 89 minutos, a equipa da casa vencia por 2-0 e parecia ter nas mãos a terceira vitória em três jogos na Bundesliga.

Parecia.

Mas o que aconteceu a seguir é mais uma prova da beleza deste desporto, com o Werder Bremen ainda a marcar três golos e a regressar a casa com três improváveis pontos.

Raphael Guerreiro foi titular no Dortmund, que chegou à vantagem por Julian Brandt nos descontos da primeira parte. O internacional português faria o segundo da tarde aos 77 minutos e tudo parecia encaminhar-se para mais uma vitória dos comandados de Edin Terzic.

Mas o Werder Bremen, que até fez um jogo bem melhor do que ditava o resultado (injusto) no marcador não se desmotivou e partiu para um final de jogo de uma vida. Buchanan reduziu aos 89 minutos num remate de trivela, execução soberba que serviu de inspiração para o que ainda estava - e não era pouco! - a caminho. Aos 90+3m, Niklas Schmidt fez o 2-2 e aos 90+5m Oliver Burke aumentou a voltagem do já de si tremendo choque sentido no Signal Iduna Park.

À mesma hora, o Hoffenheim de Eduardo Quaresma (jogador cedido pelo Sporting não saiu do banco) derrotou fora o Bayer Leverkusen por expressivos 3-0, enquanto o Estugarda, que não pôde contar com Tiago Tomás, perdeu por 1-0 na receção ao Friburgo.

Outros resultados:

Augsburgo-Mainz, 1-2

Wolfsburgo-Schalke, 0-0