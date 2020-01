Inacreditável, inexplicável, digno dos apanhados. Falamos do golo sofrido pela Roma frente à Lazio no dérbi da cidade eterna.



Canto a favor do conjunto laziale, Santon afastou mal e a bola ganhou altura. Pau López decidiu sair da baliza, socou a bola, esta foi para trás e o guarda-redes voltou a socá-lo desta feita contra a trave. Smalling tentou cortar, não conseguiu e Acerbi aproveitou para empatar.



A descrição vale o que vale. O melhor mesmo, caro leitor, é ver.